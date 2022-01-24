Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались более 23 млн раз

Сервису исполнилось три года

За время, прошедшее с момента создания приложения "Моя Москва" его сервисами воспользовались более 23 миллионов раз. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мобильному приложению mos.ru "Моя Москва" исполнилось три года. За последние два года востребованность приложения выросла более чем в пять раз, отметила Наталья Сергунина.

В 2021 году приложение стало еще удобнее. У пользователей появилась возможность одновременно оплачивать несколько счетов и просматривать историю платежей. Голосовой помощник приложения освоил несколько новых сценариев, а каталог услуг обновился и стал еще более полезным.

Как рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий, чаще всего в 2021 году пользователи приложения "Моя Москва" просматривали информацию об успеваемости ребенка и его домашних заданиях, проверяли итоговые оценки и пополняли карту "Москвенок", чтобы ребенок мог купить еду в школьной столовой или буфете. За год этими сервисами воспользовались 8,2 миллиона раз. Еще почти 1,2 миллиона раз москвичи записались на прием к врачу и 5,2 тысячи раз записали своих питомцев к ветеринару.

Среди других востребованных функций "Моей Москвы" — передача показаний приборов учета воды (более двух миллионов обращений с начала года), оплата счетов за коммунальные услуги (свыше 184,7 тысячи раз) и передача показаний счетчиков электроэнергии (более 512,2 тысячи раз). Почти в шесть раз увеличилось количество счетов, оплаченных через сервис "Мои платежи", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за месяц системой оплаты проезда лицом (Face Pay) в метро воспользовались 50 тысяч человек. Собянин отметил, что бояться сдавать свою биометрию не стоит, потому что система защищенная и никаких угроз не несет.

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