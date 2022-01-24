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По всей России вводят новые ограничения из-за "омикрона"

11:46
  • понедельник
  • 24 января 2022

Сотрудников переводят на "удаленку"

Почти 20 российских регионов в понедельник вводят ограничения из-за распространения штамма "омикрон". Отменяют массовые мероприятия, сотрудников переводят на удалёнку. В поликлиниках и больницах увеличивают число врачей. А в Европе, где вводят новые антиковидные меры, полиция жёстко разгоняет участников масштабных акций протеста.

Экскурсия по обновленным палатам. Рабочие успели завершить ремонт в отделении как нельзя вовремя. Во Владивостоке готовятся к увеличению количества пациентов из-за распространения особо заразного штамма "омикрон". На днях в регионе выявили первого инфицированного новой мутацией вируса. А потому в 4-й клинической больнице увеличили число ковидных коек до 450. Как избежать госпитализации – советы врачей простые, но, проверенные:

"Прививка эффективна в отношении новых штаммов "дельта" и "омикрон". Мы видим, что количество госпитализированных пациентов, которые имеют прививку, оно минимальное. Пациенты легче переносят инфекцию".

С понедельника в двух десятках регионов вступили в силу антиковидные ограничения. Так, в Архангельской, Свердловской, Омской, Челябинской, Орловской областях и республике Ингушетия 30 процентов сотрудников компаний должны перейти на дистанционный режим работы. В Крыму, Калининградской области и Ямало-Ненецком автономном округе власти рекомендовали работодателям перевести на "удалёнку" половину персонала. Там же, на Ямале, а еще в Якутии, в городах Улан-Удэ, Сургут и Югорск школьники переведены на "дистант".

В Кузбассе спортивные мероприятия будут проводить без зрителей, в Омской области детские соревнования отменят на время вовсе. В Москве и Подмосковье в поликлиниках увеличат количество врачей. Пациенты с признаками ОРВИ и температурой менее 38 градусов смогут прийти на прием без записи. Специалисты напоминают: для "омикрона" характерны такие симптомы как насморк, чихание, усталость, головная боль и першение в горле.

 

Не менее 50 тысяч человек накануне вышли на улицы Брюсселя. Удержать акцию против ковидных ограничений в мирных рамках не удалось. Полицейских забрасывали бутылками и петардами. Правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами. В результате беспорядков сожжены автомобили, разбиты витрины, травмы получили не менее 15 человек, десятки протестующих задержаны. Сейчас в Бельгии в кафе и рестораны, работающие строго до 11 вечера, можно попасть лишь при предъявлении сертификата о вакцинации, недавно перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста. Ночные клубы и развлекательные заведения закрыты.

В выходные аналогичные акции протеста прошли в немецких городах. Около 40 тысяч человек вышли на улицы во Франции. В республике с сегодняшнего дня пройти в любое общественное место можно лишь по вакцинному пропуску, подтверждающему факт прививки. А в Ирландии, наоборот, снято большинство ограничений, связанных с коронавирусом. В выходные бары и рестораны, которые работали лишь до 20:00, теперь смогут принимать посетителей круглые сутки. При входе в развлекательные заведения не потребуется сертификат о прививке. Работники, выполнявшие свои служебные обязанности на дому, с понедельника возвращаются в офисы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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