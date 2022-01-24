США намерены отправить в Прибалтику тысячи военных

Что стоит за недружественными действиями Запада?

Тысячи военных, корабли и авиацию могут направить в Прибалтику и Восточную Европу США. Об этом в понедельник сообщили американские журналисты. Вашингтон продолжает нагнетать обстановку в связи с ситуацией на Украине. Накануне в страну прибыла вторая партия оборонной помощи на сотни миллионов долларов. Поставки готовы расширить в случае реализации неких агрессивных планов, которые приписывают России.

Отправку новой партии летального вооружения Украине на 200 миллионов долларов подтвердили в Госдепе. Переданы ручные одноразовые гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Общая стоимость новогодних подарков Вашингтона составила уже 600 миллионов долларов. И госсекретарь Энтони Блинкен обещает ещё больше поддержки.

"За последние недели мы очень активно сплотили союзников и партнеров по всей Европе, чтобы чётко дать понять, что возобновление российской агрессии будет иметь серьезные последствия. За год мы оказали Украине больше военной помощи, чем в любом другом предыдущем году. Я только что одобрил передачу Украине военных технологий американского происхождения из других стран", - заявил Блинкен.

То есть теперь и другие государства смогут передавать оружие Украине. В авангарде, конечно, Прибалтика. Посол Эстонии в Киеве уже заявил, что его страна передаст "десятки" противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и, возможно, 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Обвиняя Москву в агрессивных планах, Вашингтон пытается навязать свой сценарий. Выходные американский президент провёл в своей резиденции в Кэмп-Девиде, где обсуждался ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Уже на этой неделе США обещают изложить на бумаге свою позицию - об этом Энтони Блинкен и Сергей Лавров договорились в Женеве. Как отмечал российский министр, Вашингтон снова пытался поставить во главу угла Украину. Это уже стало заклинанием. Но вопросы безопасности для России значительно шире.

Если верить западной прессе, американцы рассматривают разные варианты действий. "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на анонимный источник утверждает о планах перебросить в Восточную Европу военный контингент в несколько тысяч человек.

Госдеп в понедельник разрешил своим дипломатам, если они сами этого захотят, покинуть Украину. Семьям сотрудников посольства приказано уехать. Однако всё это больше похоже не на реальные опасения, а на перестраховку. Или ещё один приём в дипломатической игре.

Шаги общего взаимодействия Евросоюза и США сегодня обсуждают в Брюсселе. В режиме онлайн-конференции встречаются главы дипломатических ведомств ЕС и госсекретарь Блинкен. Вашингтон хотел бы, чтобы Брюссель также рассмотрел возможность введения санкций против России, но пока в Европе нет единства. Там громче звучат голоса, что с Москва - не враг, а партнёр Европы, с которым нужно поддерживать добрососедские отношения.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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