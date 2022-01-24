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Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Прибалтика. Изображая тигров"

11:51
  • понедельник
  • 24 января 2022

Литва, Эстония и Латвия заявили о готовности оказать Украине военную помощь, а манёвры НАТО проходят на их территории уже практически в режиме нон-стоп

В чём причины такой воинственности, и к чему привели бывшие советские республики Прибалтики три десятилетия откровенной русофобии? Смотрите специальный репортаж Александра Огородникова "Прибалтика. Изображая тигров" - в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".

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