Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Прибалтика. Изображая тигров"

Литва, Эстония и Латвия заявили о готовности оказать Украине военную помощь, а манёвры НАТО проходят на их территории уже практически в режиме нон-стоп

В чём причины такой воинственности, и к чему привели бывшие советские республики Прибалтики три десятилетия откровенной русофобии? Смотрите специальный репортаж Александра Огородникова "Прибалтика. Изображая тигров" - в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр". Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram