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В Набережных Челнах водитель не пропустил скорую с больным ребенком

12:05
  • понедельник
  • 24 января 2022

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

В Набережных Челнах машине скорой помощи с больным ребёнком заблокировали выезд из двора. Владелец мешавшего авто отказался освободить дорогу спецтранспорту. С отцом ребёнка вёл себя агрессивно и не стал давать никак объяснений. В результате ребёнка удалось госпитализировать лишь спустя час. 

Водитель скорой помощи пытается найти хоть какую-то возможность протиснуться между припаркованными в узком дворе машинами. Времени нет. В больницу надо срочно доставить 6-летнего пациента. Но владелец белого седана, словно назло, оставил автомобиль так, что не каждая-то малолитражка проедет. Для скорой помощи места и вовсе нет.

Сдать назад у водителя скорой тоже не получалось. На снегу машина соскальзывала с тротуара и могла зацепить другие автомобили. Путь был только один – вперёд. Но впереди белый седан. Взволнованные родители отыскали хозяина машины.

Отец маленького пациента поднялся к соседу и вежливо попросили молодого человека перепарковаться. Однако мужчина наотрез отказался что-либо делать и в грубой форме попросил соседей уйти.

Заявление в итоге написали на самого упрямого автовладельца. Разбирательством занялся Следственный комитет. Работа медиков была заблокирована на 40 минут.

Чтобы доставить ребёнка в больницу, пришлось вызывать вторую машину медиков, которые подъехали с другой стороны дома. Примечательно, у молодого человека самого есть дети. Кроме того, соседи рассказали, что его отец работает водителем скорой помощи.

Впрочем, зимой такие инциденты не редкость. В начале января в Ульяновске "скорая" не могла подъехать к детской больнице из-за автомобиля, который кто-то оставил у въезда на территорию медучреждения. А полторы недели назад в Туле водитель внедорожника отказался пропускать машину скорой помощи из-за того, что спецтранспорт якобы занял его место во дворе. Владелец демонстративно игнорировал все просьбы освободить путь и не обращал внимания на сирену.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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