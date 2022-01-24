Финал конкурса "Топ Блог" стартовал в Москве

Мероприятия проходят в формате онлайн

В Москве стартовал финал конкурса "Топ Блог". Это уникальный образовательный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Соревнования проводят в формате компьютерной игры, сообщает "ТВ Центр".

Все мероприятия проходят онлайн. За победу борются 170 участников из разных регионов. Они решают поставленные задачи и создают рекламные кампании. Кроме того, в программе мастер-классы от наставников. Ведущие блогеры и эксперты рассказывают, как успешно развивать аккаунты в социальных сетях.

"Топ Блог" - это первый медиа проект платформы "Россия - страна возможностей", где каждый житель страны может почувствовать свои силы не только стать блогером, но и узнать, как вести соцсети успешно. "Топ Блог" - это не только образование, это ещё и большое правильное путешествие по стране в рамках блог-тура платформы "Россия - страна возможностей". 15 регионов посетили наши топовые блогеры и наши участники", - рассказала руководитель молодёжных проектов АНО "Россия страна возможностей" Ирина Карих.

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