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Спикер парламента Армении подтвердил отставку главы государства

10:22
  • понедельник
  • 24 января 2022

У Саркисяна есть неделя, чтобы отозвать заявление

Президент Армении Армен Саркисян действительно подал заявление об отставке. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.
Президент Армении Саркисян подал в отставку

Как уточнил спикер, заявление главы государства соответствует конституции Армении и регламенту Национального собрания.

При этом у президента есть неделя, чтобы отозвать заявление об отставке. Если это произойдет, председатель Национального собрания выступает с заявлением об этом.

Если должностное лицо свою отставку не отзывает, составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола, сообщает РИА Новости.

Президент Армении Армен Саркисян ранее заявил о своей отставке. Он назвал это решение не эмоциональным, а исходящим из определенной логики.

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