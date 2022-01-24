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Ефимов: обороты малого и среднего бизнеса Москвы превысили 3 трлн рублей в 2021 году

09:59
  • понедельник
  • 24 января 2022

С июля 2021 года ежемесячный оборот МСП превышал допандемийный уровень

Оборот малых и средних предприятий (МСП) Москвы в 2021 году составил 3,2 трлн рублей. Это на 41% больше, чем в 2020 году. С июля 2021 года ежемесячный оборот МСП стабильно превышал допандемийный уровень.
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Рекордным месяцем для МСП в 2021 году стал сентябрь. Тогда оборот предприятий достиг 356 млрд рублей, превысив на 64% уровень сентября 2019 года и на 60% — 2020 года. В октябре и ноябре 2021 года, на которые пришлось дополнительно 11 нерабочих дней, общая выручка компаний была существенно выше аналогичных месяцев 2020 и 2019 годов. В октябре 2021 года выручка МСП составила 290 млрд рублей, что на 40% больше октября 2020 года и на 17% — октября 2019 года. В ноябре обороты достигли 273 млрд рублей — больше ноября 2020 и 2019 годов на 35% и на 21% соответственно.

Малый бизнес — одна из наиболее мобильных сфер предпринимательства благодаря способности гибко и быстро реагировать на вызовы и приспосабливаться к новым обстоятельствам. В прошлом году доля МСП в общем обороте предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2020 годом — до 21,7%. Это еще одно подтверждение послекризисного восстановления сектора, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что на портале "Малый бизнес Москвы" заработал новый сервис для начинающих предпринимателей, позволяющий бесплатно зарегистрировать компанию или статус индивидуального предпринимателя, а также открыть банковский счет.

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