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Мобилизация граждан с медобразованием объявлена в Якутии

10:09
  • понедельник
  • 24 января 2022

Нагрузка на республиканское здравоохранение колоссально возросла

Жителей Якутии с медицинским образованием мобилизуют для помощи в первичном звене здравоохранения. К консультациям населения по вопросам, связанным с COVID-19, привлекают ученых. В регионе сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация.

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"Доктора наук, профессора и другие специалисты высокой квалификации привлекаются для медицинского консультирования якутян по телефону. Для оперативного оказания помощи заболевшим объявляется добровольная мобилизация для тех, кто имеет высшее и среднее медицинское образование", - заявила вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина. По ее словам, к оказанию первичной помощи привлекли также народных депутатов Якутии, имеющих медицинское образование.

За последние сутки в Якутии госпитализированы 107 больных коронавирусом, в том числе 8 детей. Всего за сутки выявлено 1211 новых случаев заболевания. По данным Балабкиной, 69 пациентов в тяжелом состоянии, все они не были привиты, из них 10 - в крайне тяжелом. Вакцинацию в республике прошли 78,1% взрослого населения республики, передает РИА Новости.

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