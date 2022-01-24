В аэропорту Петербурга нашли таксиста с перерезанным горлом

Водитель вез трех мужчин
В аэропорту Санкт-Петербурга зарезали таксиста, который меньше месяца назад приехал в Россию на заработки.
Тело 26-летнего приезжего обнаружили в машине Volkswagen Polo на территории аэропорта Пулково. Машина принадлежит одной из петербургских фирм, какой именно — не уточняется.
"На теле несколько резаных ран, в том числе горла, затылка, есть колото-резаные ранения", - уточнил источник "Интерфакса".
По предварительным данным, таксист привез в аэропорт троих мужчин. В салоне автомобиля произошел конфликт, который закончился убийством.
26-летний молодой человек прибыл в Россию с целью заработка в конце декабря 2021 года, на миграционном учете не состоял.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", машину отправили на экспертизу. Злоумышленников ищут.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram