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В аэропорту Петербурга нашли таксиста с перерезанным горлом

10:26
  • понедельник
  • 24 января 2022

Водитель вез трех мужчин

В аэропорту Санкт-Петербурга зарезали таксиста, который меньше месяца назад приехал в Россию на заработки.

Тело 26-летнего приезжего обнаружили в машине Volkswagen Polo на территории аэропорта Пулково. Машина принадлежит одной из петербургских фирм, какой именно — не уточняется.

"На теле несколько резаных ран, в том числе горла, затылка, есть колото-резаные ранения", - уточнил источник "Интерфакса".

По предварительным данным, таксист привез в аэропорт троих мужчин. В салоне автомобиля произошел конфликт, который закончился убийством.

26-летний молодой человек прибыл в Россию с целью заработка в конце декабря 2021 года, на миграционном учете не состоял.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", машину отправили на экспертизу. Злоумышленников ищут. 

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