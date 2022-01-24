"Без динамики": врачи рассказали о состоянии получившей ожоги Воронковой

Актриса сильно пострадала при пожаре
Пострадавшая во время пожара актриса Вера Воронкова остается в реанимации.
Об этом РИА Новости рассказали в городской клинической больнице имени Иноземцева. Состояние актрисы тяжелое, но стабильное.
"Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики", - отметили в медицинском учреждении.
Пожар в квартире на проспекте Мира, принадлежащей Вере Воронковой, произошел в ночь на 19 января. Из-за замыкания проводки загорелись новогодняя елка и личные вещи в гостиной. Пожар оперативно потушили на площади шесть квадратных метров, однако в результате ЧП пострадали сама Воронкова и ее 14-летняя дочь.
у 56-летней Воронковой ожоги 31% тела: пострадали голова, лицо, шея и спина. Актрису доставили в реанимацию. У дочери – отравление угарным газом.
Воронкова известна российскому зрителю по работе в сериалах "Предчувствие", "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов".
Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с участием Веры Воронковой на ТВЦ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram