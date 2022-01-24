Сенатор объяснил выгоду США от нагнетания ситуации на Украине

Самые сложные проблемы среди тех, с которыми столкнулся Киев, создают именно США и их союзники, заявил представитель Совфеда

Соединенные Штаты пытаются "поднять ставки" в переговорах с Россией по гарантиям безопасности, нагнетая напряженность на Украине. С таким заявлением в понедельник, 24 января, выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Представитель Совфеда раскритиковал подход Вашингтона, назвав его неверным. По словам Цекова, Москва, напротив, предлагает снизить напряженность в отношениях РФ и США, обеспечить безопасность не только для себя и в Европе, но и для мирового сообщества.

При этом самые сложные проблемы среди тех, с которыми столкнулся Киев, создают именно США и их союзники, заявил Цеков.

Сенатор отметил, что руководители государств должны предупреждать любые войны — это ответственная позиция, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва не исключает военных провокаций со стороны Вашингтона и киевского режима. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве призвали Лондон прекратить распространение дезинформации о якобы желании России привести к власти на Украине лояльное правительство.

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