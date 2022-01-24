"С ужасом обнаружили ковид": как живет тяжелобольная актриса Маргарита Терехова

Все обошлось

Актриса Маргарита Терехова переболела коронавирусом. Об этом рассказал ее сын Александр в эфире программы "Звезды сошлись", где обсуждалось здоровье другой советской знаменитости - Леонида Куравлева.

По словам сына актрисы, семья не решилась ее никуда везти с COVID-19. К счастью, болезнь протекала в легкой форме и все обошлось. Терехов пояснил, что у актрисы болезнь Альцгеймера и смена обстановки в таких случаях нежелательна.

"Это же ее дом, она всю жизнь там прожила. Периодически мы ее кладем, но эта перевозка… Мама лежит в этой машине и думает: “Что же происходит, куда меня везут?”" — рассказал Александр.

В то же время, он признался, что и нахождение Маргариты Тереховой дома тоже дается нелегко. Из-за болезни семье пришлось предпринять определенные меры безопасности.

"Надо ставить везде замки на балконную дверь, потому что человек может выйти, может выйти в окно, может забыться и открыть дверь мошеннику", - сказал сын Тереховой.

Он также дал совет тем, кто стал замечать у родных признаки болезни Альцгеймера.

"Нам сначала было непонятно, что с мамой — она растерянный человек, она все в этих высших сферах летает, — но в какой-то момент эта рассеянность и отрешенность перетекла в болезнь", И в такой момент нужно брать за шкирку и вести к врачу, даже несмотря на то, что она говорит: “Со мной все хорошо!” Наблюдаемся, тесты все проходим", — подытожил Терехов.

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