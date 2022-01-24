Авиация России и Сирии начала совместное патрулирование вдоль Евфрата

Проведены учебные пуски ракет по воздушным целям

ВКС России и сирийская авиация начали совместное патрулирование района вдоль Голанских высот и Евфрата. С российской стороны участвовали экипажи самолетов Су-34, Су-35 и дальнего радиолокационного обнаружения А-50, с сирийской - Миг-23 и Миг-29.

"Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики… Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, их сирийские коллеги - с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска", - сообщили в Минобороны России.

Российские экипажи во время полета отрабатывали удары по наземным и воздушным целям. В частности, были поражены наземные мишени на одном из полигонов в центральной части страны. Сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие, приводит сообщение военного ведомства ТАСС.

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