МакSим отсудила у бывшего мужа права на дочь

Мужчина почти не принимал участия в ее воспитании

Певица МакSим отсудила старшую дочь Александру у бывшего гражданского мужа Алексея Луговцова. Заседание состоялось еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас.

12-летняя Александра была прописана в квартире отца. Однако певица хотела, чтобы девочка была зарегистрирована в ее квартире и жила с ней.

Всего состоялось несколько заседаний. Судья принял решение удовлетворить требования МакSим, пишет StarHit. По данным издания, Луговцов почти не принимал участия в воспитании дочери.

Алексей Луговцов и МакSим сыграли свадьбу на Бали в 2008 году, однако в России отношения так официально и не оформили. Спустя год певица родила от него дочь. В 2011 году пара расстались. Дочь Александра осталась с мамой.

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