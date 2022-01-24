Власти Китая опровергли сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину по Украине

Это провокация и попытки подрыва ОИ-2022, заявили в Пекине

Сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы обращался к президенту России Владимиру Путину с некой просьбой, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 24 января, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее появились сообщения со ссылкой на дипломата в Китае, якобы председатель КНР Си Цзиньпин попросил российского лидера Владимира Путина "не нападать на Украину" во время зимней Олимпиады в Пекине.

Однако Чжао Лицзянь заявил, что данные публикации являются "абсолютной ложью". Чиновник подчеркнул, что это "не только провокация", но и подрыв предстоящей Олимпиады, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва не исключает военных провокаций со стороны Вашингтона и киевского режима. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве призвали Лондон прекратить распространение дезинформации о якобы желании России привести к власти на Украине лояльное правительство.

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