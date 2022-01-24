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ЕС отказался эвакуировать дипломатов с Украины по примеру США

11:06
  • понедельник
  • 24 января 2022

Пока идут переговоры с Москвой, можно ничего не опасаться, считают в Брюсселе

Причин для эвакуации семей европейских дипломатов с Украины в Брюсселе не видят. Следовать примеру США Евросоюз пока не намерен, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Пока идут переговоры, я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", - подчеркнул Боррель. Он отметил, что не следует драматизировать ситуацию.

В то же время, Боррель заявил, что ожидает объяснений решения американцев от госсекретаря США Энтони Блинкена. Возможно, Вашингтон располагает более точной информацией – тогда он поделится с Брюсселем.

Как сообщалось, госдепартамент США предписал семьям дипперсонала покинуть Украину - в связи с некими "военными угрозами" со стороны России. Находящимся на Украине гражданам США рекомендовано покинуть территорию страны коммерческими рейсами, передает "Интерфакс".

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