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Мятежники задержали президента Буркина Фасо

11:23
  • понедельник
  • 24 января 2022

В стране беспорядки

Военные Буркина-Фасо задержали президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности и дипломата западноафриканской страны. Каборе задержали военные, которые 23 января подняли мятеж на армейских базах. Взбунтовавшиеся солдаты потребовали отставки главы государства и полной смены военного командования.

По предварительным данным, президента держат на одной из таких баз. Семья Каборе покинула страну после того, как возле дворца главы государства в столице Уагадугу раздались выстрелы.

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