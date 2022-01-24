Мятежники задержали президента Буркина Фасо

В стране беспорядки

Военные Буркина-Фасо задержали президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности и дипломата западноафриканской страны. Каборе задержали военные, которые 23 января подняли мятеж на армейских базах. Взбунтовавшиеся солдаты потребовали отставки главы государства и полной смены военного командования.

По предварительным данным, президента держат на одной из таких баз. Семья Каборе покинула страну после того, как возле дворца главы государства в столице Уагадугу раздались выстрелы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram