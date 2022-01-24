В Хабаровске автокран протаранил автобус с пассажирами

Есть пострадавшие

В Хабаровске грузовик, оборудованный подъёмным краном, врезался в пассажирский автобус. Авария произошла этим утром в южном районе города, сообщает "ТВ Центр".

По предварительной информации, водитель большегруза не уступил дорогу при повороте. Автокран протаранил правую часть кабины автобуса. Она полностью разрушена.

В салоне находились 15 пассажиров. При экстренном торможении травмы и ушибы получила женщина. Её осматривают врачи. Как сообщили в Госавтоинспекции, водителя грузовика отправили на медицинское освидетельствование.

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