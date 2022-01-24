ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Хабаровске автокран протаранил автобус с пассажирами

11:54
  • понедельник
  • 24 января 2022

Есть пострадавшие

В Хабаровске грузовик, оборудованный подъёмным краном, врезался в пассажирский автобус. Авария произошла этим утром в южном районе города, сообщает "ТВ Центр".

По предварительной информации, водитель большегруза не уступил дорогу при повороте. Автокран протаранил правую часть кабины автобуса. Она полностью разрушена.

В салоне находились 15 пассажиров. При экстренном торможении травмы и ушибы получила женщина. Её осматривают врачи. Как сообщили в Госавтоинспекции, водителя грузовика отправили на медицинское освидетельствование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
На месте ДТП
На месте ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.