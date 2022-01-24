Число самозанятых в России достигло 4 млн человек

Специальный налоговый режим введен в России с 2019 года

В России в качестве самозанятых официально зарегистрировались уже 4 млн человек. Об этом в понедельник, 24 января, рассказали в Федеральной налоговой службе.

В ведомстве уточнили, что за время действия специального налогового режима доходы самозанятых россиян превысили 882 млрд рублей. При этом самозанятые сформировали более 610 млн чеков (средний чек составляет 1446 рублей)

Каждый день в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тысяч человек. Основные направления их деятельности — такси, услуги в области ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир.

Наиболее высокооплачиваемые профессии самозанятых россиян — в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик. Максимальный доход на одного самозанятого отмечается в Москве, Московской области, Чукотском автономном округе, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге.

При этом средний возраст самозанятых составляет 35 лет. В топ самых "молодых" регионов по этому показателю входят Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Тюменская, Воронежская и Нижегородская области. Средний возраст ведущих тут деятельность самозанятых составляет 33 года, сообщает РИА Новости.

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова ранее заявила, что средний возраст занятых россиян будет увеличиваться. По словам Мухтияровой, рынок труда меняется "за счет поколенческих установок". Численность занятых в новых формах растет, это общемировые тренды.

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