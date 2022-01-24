Врач назвал еще одно серьезное осложнение после COVID-19

Возникновение осложнений зависит от состояния здоровья конкретного человека

Перенесенная коронавирусная инфекция у ряда пациентов может приводить к нетипичным осложнениям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Эксперт напомнил, что коронавирус поражает любой орган и любую систему организма. Чаще всего речь идет о коронавирусной пневмонии, поражении легких, однако поражения могут возникнуть практически в любой области.

Чурадзе рассказал, что не исключено появление тромбоза с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, тяжелого миокардита или вирусного гепатита, может развиться перитонит – воспаление брюшной полости.

Серозный перитонит является нетипичным осложнением, тем не менее, во врачебной практике оно все-таки встречается после COVID-19. Медик пояснил, что в брюшной полости есть большое количество лимфатических узлов, есть сальник – это органы, которые ответственны за иммунный ответ.

Если иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения.

Главным проявлением этого опасного осложнения бывает комплекс симптомов, который называют "острым животом". Это сильная боль в животе, вздутие, отказ от приема пищи, отсутствие стула, интоксикация. При таких осложнениях следует немедленно обращаться за медицинской помощью, рассказал Чурадзе в интервью радио Sputnik.

Ранее главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, что ряд средств при появлении симптомов коронавирусной инфекции, в том числе омикрон-штамма, помогут облегчить состояние.

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