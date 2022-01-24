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Британия эвакуировала из Киева часть дипломатов в связи с "российской угрозой"

11:31
  • понедельник
  • 24 января 2022

Посольство продолжит свою работу

Ряд сотрудников посольства Великобритании на Украине и членов их семей эвакуируют из Киева в связи "растущей российской угрозой".
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Как уточнили в МИД Соединенного Королевства, дипмиссия продолжит свою работу на Украине, но ограниченном составе.  

"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Великобритании.

Ранее госдепартамент США предписал семьям дипперсонала покинуть Украину - в связи с некими "военными угрозами" со стороны России. Страны ЕС причин для эвакуации своих дипломатов пока не видят.

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, сообщила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова.

"Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали", - отметила она.

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