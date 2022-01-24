Британия эвакуировала из Киева часть дипломатов в связи с "российской угрозой"

Посольство продолжит свою работу
Ряд сотрудников посольства Великобритании на Украине и членов их семей эвакуируют из Киева в связи "растущей российской угрозой".
Как уточнили в МИД Соединенного Королевства, дипмиссия продолжит свою работу на Украине, но ограниченном составе.
"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Великобритании.
Ранее госдепартамент США предписал семьям дипперсонала покинуть Украину - в связи с некими "военными угрозами" со стороны России. Страны ЕС причин для эвакуации своих дипломатов пока не видят.
Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, сообщила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова.
"Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали", - отметила она.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram