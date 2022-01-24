Германию вычеркнули из списка союзников США

Берлин обвинили в дезертирстве

Берлин вызвал раздражение в Вашингтоне, сделав выбор в пользу собственных интересов. Германия оказалась в затруднительном положении из-за противостояния сверхдержав – и в итоге дезертировала из рядов союзников США.

Приход к власти нового канцлера Олафа Шольца не сделал Германию послушной Белому дому. Особенно показательно решение немецкой стороны отказаться от поставок оружия Киеву, считает автор статьи в американской газете The Wall Street Journal Дэвид Готард. Он напоминает, что Лондону пришлось отправлять транспорты с вооружениями для Киева в обход германской территории.

"Полеты с оружием проходили в обход Германии… Великобритания не спрашивала разрешения, потому что это вынудило бы Германию удовлетворить или отклонить запрос. Великобритания посчитала, что это решение будет трудным для нового правительства канцлера Олафа Шольца", — пишет Готард.

Еще один спорный фактор в отношениях Берлина и Вашингтона – газопровод "Северный поток — 2". В США уверены, что российский газопровод перекроют из-за "российского вторжения" на Украину. Однако Шольц призывает не смешивать политические игры и экономические задачи, пишет издание.

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