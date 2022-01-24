С коронавирусом в России госпитализированы еще 5970 человек

Вылечились 21714 человек

За сутки в России госпитализировано 5970 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего за сутки зафиксировано 65109 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 19509 человек.

Выздоровели за сутки 21714 человек. Скончались 655 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 11173300 человек. Умерли 326767 зараженных. Вылечились 10045336 заболевших.

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