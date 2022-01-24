"С лицом у меня все в порядке": Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара

Певица восстанавливается после происшествия
Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей квартире, рассказала, что с ее лицом все в порядке — вопреки слухам о серьезных повреждениях.
По словам артистки, несмотря на происшествие, в ее жизни все хорошо: "Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка".
Что касается сгоревшей квартиры, с жильем "все решим", рассказала Хлебникова. В настоящее время она живет у друзей.
Как рассказала подруга пострадавшей, певица Наталья Гулькина, Хлебникова чувствует себя хорошо и собирается в ближайшее время сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от ожогов и вернуться на сцену, пишет KP.ru.
Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел 18 ноября 2021 года. Возгорание началось с кровати Хлебниковой. Предварительно, певица уснула, не потушив сигарету. Пострадали два человека, включая саму артистку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram