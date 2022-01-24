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ВСУ формируют штурмовые группы для атаки в Донбассе

11:58
  • понедельник
  • 24 января 2022

Подготовкой руководят западные инструкторы

Вооруженные силы Украины готовятся к нападению в Донбассе. Военнослужащим в зоне так называемой "операции объединенных сил" отменили отпуска, формируются штурмовые группы, подтягивается техника.

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В частности, по данным разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики, в район Авдеевки прибыли 40 военнослужащих 3 отдельного полка специального назначения ВСУ. Все они прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142 учебно-тренировочном центре ВС Украины, сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных Республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться", – цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Также, по данным разведки, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков. В районы населенных пунктов Волновахи, Андреевки и Доброполья переброшены экипажи танков и артиллерийские расчеты. Представитель ДНР подчеркнул: командование Народной милиции настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений.

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