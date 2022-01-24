Лукашенко: нам не нужна война, но американцы подталкивают нас к ней

США используют менторский тон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозы и менторский тон США.
Глава государства рассказал, что сутки назад к белорусским дипломатам обратились представители Госдепа и предупредили о возможных санкциях.
"Если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси", - заметил Лукашенко.
Президент призвал перестать "делать из белоруссов агрессоров", Минску не нужна война, передает агентство "БелТА".
"Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе", - сообщил белорусский лидер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram