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Власти Швеции отказались подавать заявку на вступление в НАТО

12:46
  • понедельник
  • 24 января 2022

Государство не рассматривает возможность вступления в альянс

Швеция не намерена подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом в понедельник, 24 января, рассказала министр иностранных дел скандинавского государства Анн Линде.
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Как подчеркнула дипломат, в настоящее время Стокгольм "не имеет намерения" запрашивать членство в Североатлантическом альянсе, данный вопрос не рассматривается.

Линде также рассказала, что совместно со своим коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО она представит анализ ситуации, стороны обсудят "то, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности", сообщает РИА Новости.

В МИД России ранее прокомментировали возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Заявление генсека организации Йенса Столтенберга является попыткой оказать давление на политику этих стран, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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