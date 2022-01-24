ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МИД Дании допустил введение "невиданных ранее" санкций против России

13:02
  • понедельник
  • 24 января 2022

Министр пригрозил ответом, если "Россия вторгнется на Украину"

Европа готова ввести в отношении России "невиданные ранее" санкции в случае вторжения на Украину. Об этом в понедельник, 24 января, заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
Британия грозит России новыми санкциями

Глава датского МИД заявил о готовности "решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется на Украину".

Министр отметил, что речь идет о всеобъемлющих политических и экономических санкциях, которые будут гораздо более суровыми, чем санкции, введенные против России в 2014 году, сообщает РИА Новости.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что немедленное введение новых санкций в отношении России привело бы к утрате их сдерживающего эффекта. При этом в Вашингтоне в очередной раз не упустили случай заявить о пресловутой российской агрессии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Глава МИД Дании Йеппе Кофод
Глава МИД Дании Йеппе Кофод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.