Министр пригрозил ответом, если "Россия вторгнется на Украину"

Европа готова ввести в отношении России "невиданные ранее" санкции в случае вторжения на Украину. Об этом в понедельник, 24 января, заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Глава датского МИД заявил о готовности "решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется на Украину".

Министр отметил, что речь идет о всеобъемлющих политических и экономических санкциях, которые будут гораздо более суровыми, чем санкции, введенные против России в 2014 году, сообщает РИА Новости.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что немедленное введение новых санкций в отношении России привело бы к утрате их сдерживающего эффекта. При этом в Вашингтоне в очередной раз не упустили случай заявить о пресловутой российской агрессии.

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