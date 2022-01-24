НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу

В регион отправятся корабли и истребители

НАТО отправляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с напряженной обстановкой вокруг Украины.

В регион отправятся корабли и истребители для "сдерживания России" и обороны союзников, говорится в сообщении Североатлантического Альянса.

"Союзники по НАТО приводят силы в готовность <…>, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее", - сообщили в НАТО.

В частности, Дания отправит фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. Испанские корабли усилят военно-морские силы НАТО, а Франция выразила готовность отправить свои войска в Румынию.

В апреле Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35, приведут в резерв для сил реагирования один корабль и наземные подразделения. США не исключили, что в скором времени увеличат свое военное присутствие в Европе.

Около двух месяцев назад в американской прессе появились бездоказательные обвинения в адрес России о подготовке военной операции против Украины. В Кремле не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые передвижения войск по территории свой страны, что так тревожит США и НАТО – внутреннее дело государства.

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