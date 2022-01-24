Собянин осмотрел один из самых сложных участков строящейся ЮВХ

Когда завершат все работы?

Юго-Восточная хорда столицы готова уже почти на 50 процентов. Как идут работы, проинспектировал в понедельник Сергей Собянин.

Мэр осмотрел один из самых сложных участков - от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Шестиполосная трасса свяжет несколько крупных магистралей города. Возводят 14 эстакад и два путепровода, сообщает "ТВ Центр".

Юго-Восточная хорда - один из крупнейших проектов развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Протяжённость - почти 30 километров. Её открытие улучшит транспортную ситуация более чем в 20 районах столицы, в которых живут около двух с половиной миллионов человек. Вместе с другими хордовыми магистралями будет создан новый скоростной диаметр мегаполиса.

"Ничего подобного в Москве не строилось. Надеюсь, в 23 году ЮВХ в совместно с СВХ и этот участок будут запущены, и будет новая транспортная ситуация не только на этом участке, но и в столице - с точки зрения проезда, скорости, разгрузки ТТК, МКАДа, вылетных магистралей", - рассказал Собянин.

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