В Парке Горького проходят съемки сериала "Школьные истории"

Труппа приехала в столицу из Нижневартовска

В Парке Горького проходят съёмки короткометражного сериала, роли в котором исполняют дети с ограниченными возможностями. Для них это шанс заявить о себе. Руководит проектом Антон Романов - победитель конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Труппа приехала из Нижневартовска, где была придумана идея и отсняты первые эпизоды. Многие актёры в столице впервые. Тележурнал рассказывает о новогодних каникулах школьников в Москве. Каждая серия - короткий юмористический скетч. Сценарий написан по мотивам рассказов детских писателей. Снимать будут несколько дней в самых узнаваемых местах главного столичного парка.

"Сериал "Школьные истории" - это часть более крупного проекта под названием "Театр равных". Этот проект, "Театр равных", с 2018 года в Нижневартовске осуществляет театральные постановки с детьми с ограниченными возможностями. За это время было 4 постановки. Была победа во Всероссийском конкурсе инклюзивных театров", - рассказал Антон Романов.

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