Главclub могут закрыть до апреля за нарушение антиковидных мер

В заведении не союблюдалась социальная дистанция

В Москве как минимум до апреля могут закрыть Главclub на улице Орджоникидзе. Накануне вечером там прошёл концерт с грубыми нарушениями санитарных мер против коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Зал почти до отказа был набит людьми. Только по примерным оценкам, на площадке находились более двух тысяч человек. При этом социальную дистанцию никто не соблюдал, а ещё почти все были без масок.

За нарушения заведению грозит и штраф в размере 300 тысяч рублей. Причем, если выяснится, что кому-то был причинён вред здоровью, то эта сумма увеличиться до одного миллиона рублей.

И в связи с увеличением новых случаев ковида в городе в московской епархии РПЦ сегодня сообщили, что рекомендуют переводить все массовые мероприятия в приходах и монастырях Москвы в режим онлайн. Окончательное решение настоятели храмов будут принимать самостоятельно.

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