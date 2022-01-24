Как московские поликлиники справляются с возросшей нагрузкой

Плановый приём пациентов столичные амбулатории продолжают вести без ограничений

Нагрузка на столичные поликлиники в эти дни значительно выросла. Пациенты приходят с температурой, с кашлем, с головной болью, причём, некоторые даже без записи, но принимают всех. Сделают ПЦР-тест, пропишут лечение. При этом плановый приём также идёт без ограничений.

В боксе филиала №3 46-й московской поликлиники специалист общей практики Зарема Албегова ведёт приём пациентов с 8 утра и до 8 вечера. На осмотр больных с температурой ее и ещё нескольких коллег направили в конце прошлой недели для усиления работы амбулаторной службы. На фоне ежедневных рекордов по числу инфицированных новым штаммом "омикрон" нагрузка на первичное звено поликлиник увеличилась уже как минимум вдвое.

Пойти в поликлинику самостоятельно - теперь и в выходные - в городе сейчас одна из наиболее оптимальных возможностей, чтобы как можно скорее показаться врачу и получить квалифицированную медицинскую помощь. Ведь, как утверждают специалисты, "омикрон" важно "поймать" и пролечить на ранних стадиях, тогда организму куда проще справиться с инфекцией.

Принять всех, кто обращается за помощью в часы работы поликлиники, обещают в тот же день в порядке очереди. Чтобы развести потоки, для больных с температурой и симптомами ОРВИ во всех поликлиниках города организован отдельный вход. Прийти можно без записи. На приёме у пациентов возьмут все необходимые анализы - экспресс и ПЦР-тесты в обязательном порядке, и назначат лечение.

Плановый приём пациентов, несмотря на загруженность, столичные амбулатории продолжают вести без ограничений. Накануне своего 79-го дня рождения Юрию Харченко пришлось в срочном порядке обратиться в поликлинику из-за проблем со зрением.

Серьёзных опасений из-за риска заразиться новым штаммом у Юрия Петровича нет, хоть прежде он ещё не болел коронавирусом. Уверен, уберечь себя и семью до сих пор ему помогала вакцинация. "Первую прививку я сделал в августе. Сразу побежал. Вторую в феврале через 215 дней. А потом через 6 месяцев в августе", - рассказал он.

О том, что вакцинация по-прежнему остаётся лучшей защитой от ковида, говорят и эксперты. При этом медики отмечают: столкнувшись с "омикроном", вакцинированные тоже могут быть инфицированы, но, вероятнее всего, болезнь они перенесут в более легкой форме.

Как никогда, в городе сейчас актуальны и другие меры защиты. Контроль за соблюдением антиковидных мер в общественных местах будет усилен. Столичных работодателей городские власти попросили перевести на удаленку максимальное количество сотрудников.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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