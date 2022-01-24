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Сотрудники ДПС спасли жизнь 76-летнему пенсионеру

15:12
  • понедельник
  • 24 января 2022

Инцидент произошел на дороге

В Подмосковье оперативность сотрудников ДПС спасла жизнь пенсионеру. Пожилой водитель неожиданно потерял сознание прямо на трассе. На помощь подоспели проезжающие мимо полицейские. Они оценили ситуацию, поняли, что мужчина может не дождаться скорой, и сами повезли его в больницу под звуки сирен. Чем все закончилось?

Сотрудники ДПС пытаются вытащить из машины почти бездыханного водителя. Его жена объясняет: ехали в Тулу и вдруг муж остановился посреди дороги.  Патрулируя трассу "Дон", на 94-м километре инспекторы заметили стоящий в крайней левой полосе автомобиль. Поняв, что водителю стало плохо, полицейские откатили машину на обочину и вызвали скорую помощь. Но мужчина чувствовал себя с каждой минутой все хуже и хуже.

"Было принято решение переместить данного мужчину в патрульное транспортное средство и, включив проблесковую световую сигнализацию, незамедлительно выдвинулись в Ступинское ЦРБ", - рассказал инспектор второго полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Алексей Панин.

В салоне автомобиля была семья мужчины, в том числе трехлетний ребенок. Полицейские не оставили их на трассе, а на патрульной машине тоже отвезли в больницу. Позже стало известно: у мужчины случился инсульт.

Оперативность полицейских спасла жизнь 76-летнему пенсионеру. Ведь как известно, при инсульте важна каждая минута и задержка помощи может стать фатальной. Как можно заметить на видео, уже через несколько дней следов страшного приступа практически не осталось. 

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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