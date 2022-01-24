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В Большом театре состоялся гала-концерт, посвященный Борису Покровскому

15:22
  • понедельник
  • 24 января 2022

Большой отмечает юбилей маэстро масштабным музыкальным фестивалем

В Большом театре прошёл гала-концерт, посвящённый 110-летию Бориса Покровского - народного артиста СССР, великого оперного режиссёра и педагога.

Пуччини, Доницетти, Верди, Чайковский. Их произведения звучали в исполнении студентов разных высших музыкальных заведений России. Но влияние Бориса Покровского угадывалось сразу. Мастер воспитал не одну плеяду незаурядных артистов и режиссёров, научив их особому подходу к классике, неповторимой манере исполнения.

С главным театром страны Покровский сотрудничал более 40 лет, его постановки вошли в золотой фонд мировой оперной сцены, отмечает "ТВ Центр".

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