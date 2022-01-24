В "Сатириконе" вышел новый спектакль Юрия Бутусова

Это уже шестая постановка режиссера Юрия Бутусова в "Сатириконе"
В "Сатириконе" – премьера. Свою версию комедии Гоголя "Ревизор" представил один из самых провокационных режиссёров Юрий Бутусов. Ничего академического и хрестоматийного! Получилась очень современная история о власти, бездуховности и возмездии. При этом никакого протеста, а только удивление перед человеческой природой.
Подробнее – в репортаже Юлии БогоманшинойВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram