В "Сатириконе" вышел новый спектакль Юрия Бутусова

Это уже шестая постановка режиссера Юрия Бутусова в "Сатириконе"

В "Сатириконе" – премьера. Свою версию комедии Гоголя "Ревизор" представил один из самых провокационных режиссёров Юрий Бутусов. Ничего академического и хрестоматийного! Получилась очень современная история о власти, бездуховности и возмездии. При этом никакого протеста, а только удивление перед человеческой природой.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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