Лукашенко нашел, чем ответить на угрозы США

Президент Белоруссии не советует Вашингтону ставить республику "на грань пропасти"

Белоруссии есть чем ответить Западу, который хочет поставить республику на грань пропасти. Президент страны Александр Лукашенко уверен, что ответ будет достойным, белорусы умеют защищать свою страну.

"Слушайте, нам уже хуже не сделаешь... В контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем", - прокомментировал Лукашенко позицию США по Белоруссии.

Белорусский лидер напомнил, что в Вашингтоне пригрозили новыми санкциями Минску за сотрудничество с Москвой в военной сфере. По словам Лукашенко, Западу и, в частности, Евросоюзу очень хочется обратить внимание на свои действия. Однако белорусские власти будут действовать в интересах своего государства, как бы ни пытались их запугать, приводит слова президента Белоруссии БелТА.

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