Думский комитет одобрил законопроект о местном самоуправлении

В случае принятия законопроекта новые нормы начнут действовать 1 января 2023 года

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в понедельник, 24 января, поддержал законопроект о местном самоуправлении. Об этом рассказал председатель комитета Павел Крашенинников.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2021 года Павлом Крашенинниковым и руководителем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

В соответствии с законопроектом будет сформирована одноуровневая система организации местного самоуправления, которая будет базироваться не на территориальном принципе, а на основе привязки к населению.

В документе также содержится норма об усилении ответственности глав муниципальных образований и местных администраций перед президентом. В случае систематических провалов по достижению показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления должностное лицо может быть отправлено в отставку по инициативе руководителя субъекта Российской Федерации.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий продолжительностью пять лет.

В случае принятия законопроекта эти нормы начнут действовать 1 января 2023 года, сообщает РИА Новости.

14 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о публичной власти в России. Он снимает ограничение по количеству сроков, на которые может избираться главой региона один и тот же человек. Прежде законодательство содержало требование не избираться более двух сроков подряд.

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