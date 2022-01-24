Экс-советница Рейгана получила российский паспорт

Она пишет книгу о нашей стране
Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт.
Документ вручил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в здании администрации президента на Старой площади.
"Для меня было важно получить гражданство России, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России", - сообщила она на вручении (цитата по ТАСС).
30 декабря 2021 года глава государства Владимир Путин своим указом предоставил 90-летней Масси статус гражданки России.
В 80-х годах прошлого века Масси занимала должность неформального советника президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram