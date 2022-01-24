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Глава ДНР рассказал о подготовке Киева к наступлению на Донбасс

13:43
  • понедельник
  • 24 января 2022

Народная милиция ДНР зафиксировала переброску экипажей и танков

Украинские власти готовят новое наступление на Донбасс. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
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По словам Пушилина, Киев стягивает к линии соприкосновения танки и артиллерию. В связи с этим ДНР находится в режиме повышенной готовности, поскольку от украинских властей можно ожидать чего угодно, цитирует Пушилина РИА Новости.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, рассказал, что зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой "операции объединенных сил", мероприятий по подготовке к наступлению.

В частности, в подразделениях танковой и мотопехотной бригад, а также механизированных бригад Вооруженных сил Украины приостановлены отпуска всего личного состава, а командирам всех степеней приказали отправиться в пункты временной дислокации. Также из госпиталей досрочно выписывают наводчиков и механиков-водителей.

Наряду с этим народная милиция ДНР зафиксировала переброску экипажей и танков, а также артиллерийских расчетов в окрестности населенных пунктов Андреевка, Доброполье, Авдеевка и Волноваха, отметил он. По информации Басурина, они будут готовить военную технику и вооружения к использованию в бою, сообщает Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовятся к нападению в Донбассе. Военнослужащим в зоне так называемой "операции объединенных сил" отменили отпуска, формируются штурмовые группы, подтягивается техника.

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