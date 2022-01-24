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Берлин отказался обсуждать возможность отключения России от SWIFT

13:43
  • понедельник
  • 24 января 2022

Германия не рассматривает этот вопрос в контексте возможных санкций против России

Германия сняла с рассмотрения в структурах Евросоюза вопрос об отключении России от международной системы банковских платежей SWIFT. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на дипломата в ЕС.

Белый дом высказался по поводу отключения России от SWIFT
Запад отказался от идеи отключения России от системы Swift

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии не понял вопроса журналистов по этой теме. Жозепа Борреля спросили перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, находится ли SWIFT "на столе переговоров министров". Журналисту пришлось трижды повторить вопрос. Однако Боррель лишь извинился, отметив, что не понимает сути вопроса.

Немецкая Handelsblatt 17 января со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что власти США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Однако в Белом доме позже заявили, что такой вариант не исключен из списка возможных санкций, передает ТАСС.

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