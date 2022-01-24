Глава ВОЗ допустил завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Для этого необходимы комплексные меры

Пандемия коронавирусной инфекции может быть побеждена уже в текущем 2022 году. Такое мнение в понедельник, 24 января, высказал руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ оговорил, что это станет возможным, если страны полноценно используют все имеющиеся стратегии и инструменты. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне, подчеркнул Гебрейесус.

Как пояснил эксперт, для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, уделяя особое внимание группам риска. Необходимо также снизить смертность от COVID-19, внедряя методы эффективного клинического лечения, обеспечивая равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах оказания помощи.

Гебрейесус также указал на важность тщательного отслеживания вируса для мониторинга и оценки появления новых вариантов и калибровать использование мер общественного здравоохранения и социальных мер, когда это необходимо, сообщает РИА Новости.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что к концу января — началу февраля заболеваемость коронавирусом в России, вызванная штаммом "омикрон", пойдет на спад.

Однако председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил мнение, что предположения о скором спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России преждевременны. Парламентарий заявил, что "по сути дела мы только стоим в начале пятой волны", в связи с чем "расслабляться здесь нельзя".

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