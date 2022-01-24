ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали полторы месячные нормы осадков

14:20
  • понедельник
  • 24 января 2022

В столице вновь ожидают снегопад

В январе в Москве может выпасть до полутора месячных норм осадков в виде снег. Об этом в понедельник, 24 января, рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Ксения Байкова.

Крым и Кубань накрыли мощные снегопады
Ближний Восток завалили снегопады (видео)

Как пояснила эксперт, очередной глубокий циклон в настоящее время кружит над Шпицбергеном, создавая штормовую обстановку на Баренцевом море и его берегах, а над Исландией сформировался следующий циклонический вихрь, который будет определять погоду в центральной России в конце недели.

В пятницу центр этого вихря окажется над северо-западом Скандинавии, а барическая ложбина дотянется до столичного региона. Результатом станут новые снегопады в Москве.

До конца января в столице может выпасть еще семь-десять миллиметров осадков, это почти треть месячной нормы. В целом месячная сумма осадков в Москве может превысить 60 мм, что почти в полтора раза больше нормы, сообщается на портале "Метеоновости".

О том, что в Москве выполнена месячная норма по количеству выпавших осадков, стало известно 21 января. Во втором зимнем месяце циклоны и их атмосферные фронты не оставляли в покое среднюю полосу Европейской России. В среднем за январь выпадает 42 миллиметра осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.