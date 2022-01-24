Москвичам пообещали полторы месячные нормы осадков

В столице вновь ожидают снегопад

В январе в Москве может выпасть до полутора месячных норм осадков в виде снег. Об этом в понедельник, 24 января, рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Ксения Байкова.

Как пояснила эксперт, очередной глубокий циклон в настоящее время кружит над Шпицбергеном, создавая штормовую обстановку на Баренцевом море и его берегах, а над Исландией сформировался следующий циклонический вихрь, который будет определять погоду в центральной России в конце недели.

В пятницу центр этого вихря окажется над северо-западом Скандинавии, а барическая ложбина дотянется до столичного региона. Результатом станут новые снегопады в Москве.

До конца января в столице может выпасть еще семь-десять миллиметров осадков, это почти треть месячной нормы. В целом месячная сумма осадков в Москве может превысить 60 мм, что почти в полтора раза больше нормы, сообщается на портале "Метеоновости".

О том, что в Москве выполнена месячная норма по количеству выпавших осадков, стало известно 21 января. Во втором зимнем месяце циклоны и их атмосферные фронты не оставляли в покое среднюю полосу Европейской России. В среднем за январь выпадает 42 миллиметра осадков.

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