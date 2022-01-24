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Россия заняла второе место по турпотоку в Доминикану

13:58
  • понедельник
  • 24 января 2022

Позади осталась Канада

Ассоциация туроператоров России сообщила в понедельник, что за 11 месяцев 2021 года Доминикану посетили более 128,6 тысячи российских туристов - 24,8% от всех иностранцев.
Появилось видео с места ДТП с россиянами в Доминикане

"Впереди России в рейтинге въездных рынков Доминиканы только США (1,8 млн прибытий). А вот канадцев (100 тыс.) россияне уверенно обогнали - и такого не было еще никогда", - сказано в сообщении.

Как уточнили в АТОР, в сентябре 2021 года республику посетили 22092 россиянина, а в ноябре - уже 47451. Вместе с тем по спросу на новогодние праздники у ряда туроператоров Доминикана заняла второе место после Египта.

Эксперты объясняют ситуацию лояльными условиями въезда, разнообразной отельной базой и хорошим ассортиментом перевозок.

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