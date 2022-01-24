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Корабли Балтийского флота с морской пехотой отправились в дальний поход

14:06
  • понедельник
  • 24 января 2022

Корветы проведут тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне

Группа кораблей Балтийского флота в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный". Они примут участие в крупных учениях, отработают действия по противовоздушной и противолодочной обороне.
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"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный" вышел из Балтийска в дальний поход. Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова", - заявили в пресс-службе Балтфлота.

Отмечается, что экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне. Экипажи палубных вертолетов Ка-27, базирующиеся на корветах, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей. По данным пресс-службы, на борту корветов находятся группы антитеррора из морпехов Балтфлота. Они проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов, передает "Интерфакс".

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