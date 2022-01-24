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Назван помогающий от гипертонии напиток

14:14
  • понедельник
  • 24 января 2022

Этим недугом в мире страдают более миллиарда человек

Доктор Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice Science Centre в Бельгии сообщила, что артериальное давление снижается при употреблении апельсинового сока, передает Daily Express.
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"И апельсины, и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином, который расслабляет наши кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления", - отметила специалист.

По ее словам, сок эффективнее цельных апельсинов, так как клетчатка препятствует поглощению организмом гесперидина.

Согласно данным ВОЗ на конец 2020 года, гипертонией в мире страдают более миллиарда человек, при этом лишь каждый десятый гипертоник проходит лечение.

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