МИД Украины назвал поспешным решение США об эвакуации дипломатов

Отъезд американской миссии был необязателен
МИД Украины считает преждевременным решение госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве
Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. В Киеве уважают право зарубежных стран на безопасность, однако шаги по эвакуации дипломатов являются "проявлением чрезмерной предосторожности".
"Важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие <…> Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", - сообщили в украинском МИД.
Николенко подчеркнул, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью на Украине в последнее время не произошло.
Ранее об отъезде своих дипломатов и членов их семей заявили США, Великобритания и Австралия. Страны ЕС причин для эвакуации своих дипломатов пока не видят. Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, сообщила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram