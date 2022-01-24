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МИД Украины назвал поспешным решение США об эвакуации дипломатов

14:22
  • понедельник
  • 24 января 2022

Отъезд американской миссии был необязателен

МИД Украины считает преждевременным решение госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве
Британия эвакуировала из Киева часть дипломатов в связи с "российской угрозой"

Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. В Киеве уважают право зарубежных стран на безопасность, однако шаги по эвакуации дипломатов являются "проявлением чрезмерной предосторожности".

"Важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие <…> Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", - сообщили в украинском МИД.

Николенко подчеркнул, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью на Украине в последнее время не произошло.

Ранее об отъезде своих дипломатов и членов их семей заявили США, Великобритания и Австралия. Страны ЕС причин для эвакуации своих дипломатов пока не видят. Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, сообщила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова.

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