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Москва указала на "язык угроз" со стороны НАТО

14:33
  • понедельник
  • 24 января 2022

Альянс привык оказывать военное давление

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО в своей деятельности использует язык военного давления и угроз.
НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу

"О НАТО кто-то хорошо сказал: "Если у тебя в руке молоток, это не значит, что любая проблема - это гвоздь", - заметил замглавы российского внешнеполитического ведомства в разговоре с "Интерфаксом".

По словам дипломата, лучшим вкладом НАТО в оздоровление ситуации вокруг Украины стал бы призыв полностью выполнить Минские соглашения.

Ранее стало известно, что альянс отправит дополнительные военные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины.

Прежде СМИ сообщили, что в случае "вторжения" России на Украину, о котором активно говорят в последнее время на Западе, США не намерены отвечать отправкой американских войск в зону конфликта.

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