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Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева

14:31
  • понедельник
  • 24 января 2022

Австралийским гражданам не рекомендовано посещать Украину

Семьи австралийских дипломатов эвакуируются из Киева. Канберра предупредила своих граждан о "возможном обострении ситуации"  вокруг Украины. Гражданам Австралии, оказавшимся на Украине, рекомендуют покинуть страну.

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Австралийское правительство 24 января обновило рекомендации по Украине. Граждан Австралии призывают не посещать эту страну, тех же, кто там уже находится – выезжать сейчас. Предупреждают, что авиасообщение с Украиной вскоре может стать затруднительным.

"Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте", - сообщили в правительстве.

Как сообщает издание Sydney Morning Herald, на Украине сейчас находятся около 1400 австралийских граждан. Власти Австралии эту информацию официально пока не подтвердили. Канберра ранее обещала Киеву поддержку – за исключением прямой военной помощи.

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