Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева

Австралийским гражданам не рекомендовано посещать Украину

Семьи австралийских дипломатов эвакуируются из Киева. Канберра предупредила своих граждан о "возможном обострении ситуации" вокруг Украины. Гражданам Австралии, оказавшимся на Украине, рекомендуют покинуть страну.

Австралийское правительство 24 января обновило рекомендации по Украине. Граждан Австралии призывают не посещать эту страну, тех же, кто там уже находится – выезжать сейчас. Предупреждают, что авиасообщение с Украиной вскоре может стать затруднительным.

"Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте", - сообщили в правительстве.

Как сообщает издание Sydney Morning Herald, на Украине сейчас находятся около 1400 австралийских граждан. Власти Австралии эту информацию официально пока не подтвердили. Канберра ранее обещала Киеву поддержку – за исключением прямой военной помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram